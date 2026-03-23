Арина Сабаленка продължава към четвъртия кръг в Маями

Арина Сабаленка си осигури място в четвъртия кръг на турнира WTA 1000 в Маями. Действащата носителка на трофея надделя над Кейти МакНали от САЩ с 6:4, 6:2.

В спор за място на четвъртфиналите беларускинята ще играе срещу Цинвън Чжън (Китай), която елиминира 15-а поставена Мадисън Кийс (САЩ) с 4:6, 6:2, 6:4.

"Ще се съсредоточа върху себе си. Ще се съсредоточа върху играта си. Ще се опитам да остана фокусирана от първата до последната точка“, каза Сабаленка.

Tретата поставена Елена Рибакина (Казахстан) победи Марта Костюк (Украйна) с 6:3, 6:4, а Талия Гибсън (Австралия) се наложи над номер 18 Ива Йович (САЩ) с 6:2, 6:2.

Американката Джесика Пегула продължава напред, а Елина Свитолина и Джамзин Паолини отпаднаха на турнира.