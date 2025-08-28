Арина Сабаленка продължава успешно защитата на титлата си от US Open

Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ след двусетов успех над Полина Кудерметова. Шампионката трябваше да положи доста усилия в първия сет, но във втория се представи на доста по-високо ниво. Така Сабаленка запази перфектния си баланс срещу тази опонентка, след като през януари я победи и на финала в Бризбън.

Противно на очакванията, Кудерметова успя да пробие още в първия гейм. Сабаленка обаче веднага отговори на предизвикателството и изравни. До края на сета нито една не стигна до нов пробив и това наложи изиграването на тайбрек. В него беларускинята успя да се откъсне рано в резултата и в крайна сметка се наложи със 7:6(4).

Във втората част на шампионката не ѝ отне много време, за да установи пълен контрол върху играта. Сабаленка стана много по-ефективна в дългите разигравания, а по-добрата ѝ физическа кондиция все повече накланяше везните в нейна полза. Световната №1 записа два поредни пробива, натрупвайки комфортен аванс от 5:1. Това беше достатъчно, за да бъде сломена съпротивата на Кудерметова и шампионката триумфира със 7:6(4), 6:2 след час и половина на корта.

Ема Радукану се нуждаеше от точно 60 минути на корта за успех срещу квалификантката Джанис Тиен след 6:2, 6:1.

Към трети кръг продължават още Ема Наваро и Виктория Азаренка, които надиграха съответно Кейти Макнали с 6:2, 6:1 и Анастасия Павлюченкова с 6:3, 6:3.