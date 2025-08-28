БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Арина Сабаленка продължава успешно защитата на титлата си от US Open

В следващата фаза световната №1 ще се изправи срещу Лейла Фернандес.

арина сабаленка продължава успешно защитата титлата open
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ след двусетов успех над Полина Кудерметова. Шампионката трябваше да положи доста усилия в първия сет, но във втория се представи на доста по-високо ниво. Така Сабаленка запази перфектния си баланс срещу тази опонентка, след като през януари я победи и на финала в Бризбън.

Противно на очакванията, Кудерметова успя да пробие още в първия гейм. Сабаленка обаче веднага отговори на предизвикателството и изравни. До края на сета нито една не стигна до нов пробив и това наложи изиграването на тайбрек. В него беларускинята успя да се откъсне рано в резултата и в крайна сметка се наложи със 7:6(4).

Във втората част на шампионката не ѝ отне много време, за да установи пълен контрол върху играта. Сабаленка стана много по-ефективна в дългите разигравания, а по-добрата ѝ физическа кондиция все повече накланяше везните в нейна полза. Световната №1 записа два поредни пробива, натрупвайки комфортен аванс от 5:1. Това беше достатъчно, за да бъде сломена съпротивата на Кудерметова и шампионката триумфира със 7:6(4), 6:2 след час и половина на корта.

Ема Радукану се нуждаеше от точно 60 минути на корта за успех срещу квалификантката Джанис Тиен след 6:2, 6:1.

Към трети кръг продължават още Ема Наваро и Виктория Азаренка, които надиграха съответно Кейти Макнали с 6:2, 6:1 и Анастасия Павлюченкова с 6:3, 6:3.

