ИЗВЕСТИЯ

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Арина Сабаленка стартира отлично защитата на титлата си от US Open

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Световната номер 1 ще се изправи срещу Полина Кудерметова от Русия във втория кръг. 

арина сабаленка стартира отлично защитата титлата open
Снимка: БГНЕС
Арина Сабаленка започна с победа защитата на титлата си от Откритото първенство на САЩ. Световната номер 1 се наложи над швейцарката Ребека Масарова със 7:5, 6:1 в двубой от първия кръг за час и 22 минути игра.

Трикратната победителка в турнирите от Големия шлем преодоля нестабилно начало и се пребори в напрегнатия първи сет, преди да премине бързо през втория, предлагайки зрелите на шумната публика на "Артър Аш".

Беларускинята ще се изправи срещу Полина Кудерметова от Русия във втория кръг.

Най-гръмката победа в първия кръг записа Александра Еала. 20-годишната филипинка, една от изгряващите звезди на женския тур, отстрани 14-та поставена датчанка Клара Таусон, след като първо пропиля четири мачбола, преди в крайна сметка се наложи с 6:3, 2:6, 7:6 (11) за два часа и 38 минути игра. Това направи Еала първата жена от Филипините, спечелила мач от Големия шлем на сингъл в Оупън ерата.

История за Азия сътвори и Джанис Джен от Индонезия, която елиминира 24-тата поставена Вероника Кудерметова (Русия) с 6:4, 4:6, 6:4, превръщайки се в първата тенисистка от страната си, спечелила двубой от основната схема на турнирите от Шлема в последните 22 години.

Четвъртата в схемата американка Джесика Пегула победи Маяр Шериф от Египет с 6:0, 6:4. Седмата поставена Жасмин Паолини от Италия се справи с австралийката Дестини Аява с 6:2, 7:6, а номер 10 Ема Наваро от САЩ отстрани Яфан Ван (Китай) със 7:6(9), 6:3

16-ата поставена швейцарка Белинда Бенчич елиминира Шуай Чжан с 6:3, 6:3. Виктория Азаренка от Беларус се наложи над Хина Инуе (САЩ) със 7:6(0), 6:4.

#Ребека Масарова #US Open 2025 #Александра Еала #Арина Сабаленка

