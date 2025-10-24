БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арне Слот: Александър Исак е под въпрос за мача срещу Брентфорд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Нападателят игра през първото полувреме при успеха над Айнтрахт Франкфурт.

Александър Исак
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Исак е под въпрос за мача на Ливърпул от Висшата лига срещу Брентфорд в събота, след като получи контузия в слабините срещу Айнтрахт Франкфурт тази седмица.

Шведският национал беше сменен на полувремето при победата на Ливърпул с 5:1 в Шампионската лига в сряда, но мениджърът на Ливърпул Арне Слот предположи, че контузията не е сериозна.

"Алекс не е чак толкова зле. Под въпрос е за уикенда. Да видим какво ще стане", каза Слот на пресконференция.

Халфът Райън Гравенберх също е под въпрос, след като пропусна мача срещу Франкфурт заради заболяване, докато Джереми Фримпонг е аут заради контузия на подколянното сухожилие.

"Джереми не е в добро състояние. Определено няма да играе днес, утре или следващата седмица. Контузия в подколянното сухожилие, така че ще отнеме известно време", добави Слот.

Исак, който премина при "червените" от Нюкасъл за 170 милиона долара през лятото, отбеляза само един гол в 11 мача за клуба и страната. Мохамед Салах също не е във форма и не е вкарвал в последните си шест мача за Ливърпул, но Слот каза, че е уверен, че египетският национал отново ще бъде сред реализаторите.

"Последното нещо, за което се тревожа, е Салах да започне да вкарва голове отново, защото това е правил това през целия си живот и очаквам да го прави и през следващите седмици и месеци за нашия клуб", завърши Слот.

"Червените" са трети в класирането на Висшата лига след загуби от Кристъл Палас, Челси и Манчестър Юнайтед, а Слот каза, че отборът му трябва да се адаптира към променящия се тактически пейзаж, посочвайки промяна в начина, по който противниците подхождат към мачовете срещу тях.

"Опитвам се да кажа на играчите, че основната, основната, основната, основната разлика между този сезон и миналия сезон е стилът на игра, с който се сблъскваме", коментира мениджърът.

Свързани статии:

Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт
Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт
Английският шампион прекъсна серията си от четири последователни...
Чете се за: 04:02 мин.
#Арне Слот #Александър Исак #Брентфорд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
1
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
2
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
5
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
6
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: С Добруджа ще бъде тежко, но няма да подценим съперника
Хулио Веласкес: С Добруджа ще бъде тежко, но няма да подценим съперника
Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт" Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
Енцо Мареска: Лиъм Делап вероятно ще е готов за мача срещу Уулвърхемптън Енцо Мареска: Лиъм Делап вероятно ще е готов за мача срещу Уулвърхемптън
Чете се за: 02:42 мин.
Иван Стоянов: Очертава се сериозен мач срещу Лудогорец Иван Стоянов: Очертава се сериозен мач срещу Лудогорец
Чете се за: 02:22 мин.
Маркъс Рашфорд иска да остане в Барселона след престоя си под наем Маркъс Рашфорд иска да остане в Барселона след престоя си под наем
Чете се за: 02:05 мин.
Лионел Меси е номиниран за наградата за най-полезен футболист в МЛС Лионел Меси е номиниран за наградата за най-полезен футболист в МЛС
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ