Арсов: Загубихме битката, но не сме загубили войната

от БНТ

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Треньорът на Левски коментира поражението от Шезо.

радослав арсов бнт сме търпеливи вървим нашия път видео
Отборът на Левски отстъпи с 0:3 гейма при визитата си в Швейцария на Шезо в мач от предварителните кръгове на "Чалъндж Къп". След срещата треньорът на българския тим Радослав Арсов коментира видяното на игрището.

"Загубихме мач, в който в по-голямата част от първия и третия гейм дирижирахме нещата и държахме нещата в свои ръце. За съжаление в края на сетовете се пропукахме, поради неправилни решения, припряност, което отдавам на младостта и абсолютната неопитност на нашия отбор в такива мачове", каза специалистът пред клубния сайт.

"За съжаление се видяха много големи лимити на това ниво, на което играхме ние, въпреки че отборът от Швейцария, смея да твърдя, е един отбор от средно европейско ниво. Но ние нямахме какво да предложим специално в този мач като дълбочина на скамейката, много млади момичета отвън и нямаше как да ги хвърля в тази тежка борба и да поемат отговорност на тези крехки години", добави треньорът.

"Аз не съжалявам, напротив - това, което им казах накрая е, че загубихме тази битка, но не сме загубили войната. Прибираме се, много тежко е пътуването, трябва да мислим за мача с Марица 2022 в Пловдив, а след това ще се опитаме да спечелим войната вкъщи", смята Арсов.

"Няма да е лесно, Шезо е опитен отбор с няколко много класни състезателки за нашето ниво, но ние ще направим всичко възможно да се подготвим добре. Най-важното е да се възстановим добре психически и физически, за да можем да се надяваме на някакъв по-успешен резултат в лимитираната конфигурация, в която се намираме", завърши Радослав Арсов.

Свързани статии:

Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп
Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп
Волейболистките на Радолсав Арсов се нуждаят от убедителна победа в...
Чете се за: 01:42 мин.
