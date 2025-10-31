БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Артета: Мартинели ще отсъства срещу Бърнли, за Салиба ще видим

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Мениджърът на Арсенал даде прогноза и за завръщането на Мартин Йодегор, Кай Хаверц и Нони Мадуеке.

Микел Артета
Снимка: БГНЕС
Крилото на Арсенал Габриел Мартинели ще пропусне гостуването на Бърнли във Висшата лига в събота поради контузия, а централният защитник Уилям Салиба остава под въпрос, разкри мениджърът Микел Артета, чийто отбор се стреми да продължи забележителното си представяне в последните мачове, пише агенция "Ройтерс".

Бразилският национал Мартинели напусна терена, накуцвайки, след победата на Арсенал с 1:0 над Кристъл Палас в неделя, докато французинът Салиба беше заменен на почивката на двубоя на "Емирейтс". И двамата футболисти пропуснаха победата с 2:0 над Брайтън в четвъртия кръг на Купата на лигата на Англия в сряда.

"Мисля, че имаме същите играчи. Габриел Мартинели все още отсъства, а за Салиба трябва да изчакаме и да видим. Останалите се приближават до завръщане, но все още не са готови", коментира Артета и допълни:

"Все още не знаем какъв е срокът за завръщане на Мартинели, но този мач идва твърде рано за него."

Артета очаква някои от отсъстващите, включително Мартин Йодегор, Кай Хаверц и Нони Мадуеке, скоро да бъдат отново на разположение.

"Бих казал, че след седмици, а някои от тях доста скоро, надявам се. Имаме почивка за националните отбори, но след това се надяваме някои от тях да се завърнат. Развълнуван съм, защото те са страхотни футболисти. Виждам ги как работят всеки ден и колко много искат да бъдат част от отбора. Ще бъде огромен тласък за тима и за тях самите след толкова дълго време. Мисля, че ще бъде много скоро", каза още испанският специалист.

Арсенал демонстрира впечатляваща форма, превръщайки се в първия английски отбор от Висшата лига, който е играл поне шест пъти в рамките на месец, без да допусне гол. Тимът, воден от Микел Артета, е начело във временното класиране във Висшата лига с 22 точки от девет мача, с четири пред втория Борнемут.

"Важни са концентрацията и амбицията, които показваме във всеки мач, а всеки двубой носи различни предизвикателства. Понякога трябва да бъдем много търпеливи, а друг път да имаме различен подход Мачът срещу Бърнли ще бъде наистина труден. Те са изключително добре тренирани, а Скот Паркър се справя наистина добре с клуба", завърши Артета.

#Уилям Салиба #ФК Арсенал #Габриел Мартинели #Микел Артета

