Йодегор: Започнах да се движа повече и вече тичам на антигравитационната машина

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор разкри специалната техника, която използва, за да ускори възстановяването си след контузията, която претърпя. Норвежкият полузащитник получи травма в рамото в мача срещу Лийдс по-рано през сезона, която отново се влоши при домакинската победа над Нотингам Форест.

Проблем с лявото коляното, получен в двубоя срещу Уест Хем, обаче, извади Йодегор от игра от началото на октомври. Футболистът издържа само 30 минути при победата с 2:0 и не се очаква да се завърне в игра до края на ноемврийската пауза за националните отбори.

Преди скорошната победа на "артилеристите" над Атлетико Мадрид в Шампионската лига той разкри как протича възстановяването му, докато се стреми към завръщането си в игра.

"Рехабилитацията върви добре. Имах няколко дни почивка след мача с Уест Хем, защото не можех да върша много работа и така или иначе трябваше да оставя коляното си да почива. Затова отидох в Норвегия. Вече се върнах и работя всеки ден, за да поддържам физическата си форма, както и да се опитвам да излекувам контузията, така че в момента дните са са натоварени. Започнах да се движа повече и вече тичам на антигравитационната машина. Трудна работа е, но е хубаво да усещаш този прогрес – дава ти повече мотивация", заяви норвежкият национал.

Антигравитационните бягащи пътеки позволяват на пациентите да се движат без болка, като едновременно с това възстановяват и изграждат мускулна сила, обхват на движение, баланс, функция и физическа форма.