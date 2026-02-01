Артета: Срещу Лийдс искахме да покажем колко много искаме титлата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мениджърът на Арсенал похвали футболистите си след убедителното 4:0 срещу Лийдс.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че неговият отбор е показал решимостта си да остане в битката за титлата във Висшата лига с категоричната победа с 4:0 като гост на Лийдс на „Еланд Роуд“.

"Артилеристите“ водеха с 2:0 още на почивката, а през второто полувреме оформиха крайния резултат с попадения на Виктор Гьокереш и Габриел Жезус, за да прекъснат серията си от три поредни мача без победа в първенството.

"Много сме щастливи. Представянето беше много впечатляващо, както и резултатът, особено предвид контекста. Знаехме колко труден ще бъде мачът - срещу отбор в добра форма, със специфичен стил и с енергията, която този стадион носи“, заяви Артета.

Той подчерта, че реакцията на тима е била ключова след равенствата с Ливърпул и Нотингам Форест, както и загубата от Манчестър Юнайтед в предишния кръг.

"След три резултата, които не ни донесоха това, което искахме, наистина искахме да покажем колко много желаем титлата“, допълни испанецът.

Артета отдели специално внимание и на Нони Мадуеке, който попадна в стартовия състав в последния момент заради травмата на Букайо Сака и имаше ключова роля за първите два гола.

"Той беше готов, защото подобно нещо не се прави за две минути. Начинът, по който се подготвяше и чакаше своя шанс, днес се отплати. Оказа истинско влияние върху играта“, каза още мениджърът на лондончани.

За Лийдс това бе едва втора загуба в последните 11 мача от Висшата лига, но тимът остава в долната част на класирането, след като опитът му да се отдалечи от зоната на изпадащите беше прекъснат.

