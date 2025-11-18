Асен Митков: Не изиграхме най-добрия си мач

Капитанът на младежкия национален отбор на България Асен Митков призна, че срещата с Шотландия не е била най-добрата за „лъвчетата“ и загубата с 0:1 е закономерна. Това бе второ поражение за тима в петия мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027-а година в Сърбия и Албания.

„Не изиграхме най-добрия си мач днес. Подведохме се от тяхната игра и не показахме потенциала си“, каза Митков след последния съдийски сигнал.

Той обясни, че планът на отбора е бил да контролира топката и да играе спокойно, но след гола на шотландците играчите започнали да действат прибързано – с дълги топки и прекалено задържане в защита.

„Стилът на шотландците ни затрудни – директен футбол с дълги подавания и единоборства. Не успяхме да се адаптираме и загубихме. В съблекалнята всички сме разочаровани, защото знаем, че можем повече. Срещу Чехия показахме по-добър футбол и вярвам, че като отбор сме по-силни и от Шотландия, но днес просто не успяхме да го покажем“, добави полузащитникът на Левски.

На въпроса дали България все още има шанс за едно от първите две места в групата, Митков отвърна: