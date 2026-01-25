БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Астън Вила и Челси с победи като гост

Спорт
Тимът от Бирмингам се изравни по точки с Ман Сити.

Челси
Снимка: БГНЕС
Астън Вила се наложи с 2:0 като гост на Нюкасъл в среща от 23-ия кръг на Висшата лига и затвърди позициите си сред водещите отбори в първенството. Домакините можеха да поведат още в началните минути, но Сандро Тонали пропусна добра възможност. Наказанието дойде в 19-ата минута, когато Емилиано Буендия откри резултата с прецизен удар от дистанция след асистенция на Морган Роджърс.

Малко преди почивката Нюкасъл отново беше близо до изравняване чрез Люис Майли, но отлична намеса на вратаря Емилиано Мартинес запази аванса на гостите. Вила игра търпеливо след паузата и удари за втори път в самия край. В 88-ата минута Оли Уоткинс засече с глава отблизо и оформи крайното 2:0.

Това бе първа победа за Астън Вила на „Сейнт Джеймсис Парк“ от 2005 година насам и донесе на тима от Бирмингам 46 точки, с които той заема трето място във временното класиране. Нюкасъл остава девети с 33 пункта.

В друг мач от кръга Челси спечели с 3:1 гостуването си на Кристъл Палас в лондонско дерби. Естевао откри резултата в 34-ата минута, а след почивката Жоао Педро и Енцо Фернандес от дузпа осигуриха комфортен аванс за „сините“.

Домакините останаха с човек по-малко в 72-ата минута, когато Адам Уортън получи втори жълт картон. Въпреки това Крис Ричардс върна едно попадение за Палас малко преди края. С успеха Челси се изкачи на четвърто място с 37 точки, докато Кристъл Палас е 15-и.

В друга среща Нотингам Форест победи с 2:0 Брентфорд като гост след голове на Игор Жезус и Тайво Авонии.

#Висша лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #ФК Челси #ФК Астън Вила

