БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Астероидът „2025 FA22“ прелита край Земята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
астероид
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Астероидът „2025 FA22“, който първоначално бе смятан за потенциално опасен, преминава в близост до Земята. Това ще стане в 10:41 ч. българско време.
Астероидът ще премине на разстояние около два пъти по-далеч отколкото е разстоянието между Земята и Луната.
Неговият размер е между 130 и 290 метра.
Приближаването ще бъде използвано като тренировка за службите за планетарна отбрана. Учените ще имат възможност да изследват състава, точните размери и повърхността на астероида – знания, които са ключови, ако някой ден се наложи реална защита от космическа заплаха.

ESA организира кампания за наблюдение на „2025 FA22“, която ще продължи до октомври.



Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
5
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Деца

Кейти Пери и Джъстин Трюдо – тайна романтика?
Кейти Пери и Джъстин Трюдо – тайна романтика?
Загубена древна гривна от Кайро Загубена древна гривна от Кайро
Чете се за: 01:00 мин.
Наблюдават се климатични промени в България Наблюдават се климатични промени в България
Чете се за: 01:07 мин.
Мечките може да са опасни заради храни от сметища Мечките може да са опасни заради храни от сметища
Чете се за: 01:17 мин.
Новините 17.09.2025 г. Новините 17.09.2025 г.
Чете се за: 02:10 мин.
Леопард, включен в Червения списък, откриха в Грузия Леопард, включен в Червения списък, откриха в Грузия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ