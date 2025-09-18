Астероидът „2025 FA22“ прелита край Земята

Астероидът „2025 FA22“, който първоначално бе смятан за потенциално опасен, преминава в близост до Земята. Това ще стане в 10:41 ч. българско време.

Астероидът ще премине на разстояние около два пъти по-далеч отколкото е разстоянието между Земята и Луната.

Неговият размер е между 130 и 290 метра.

Приближаването ще бъде използвано като тренировка за службите за планетарна отбрана. Учените ще имат възможност да изследват състава, точните размери и повърхността на астероида – знания, които са ключови, ако някой ден се наложи реална защита от космическа заплаха.

ESA организира кампания за наблюдение на „2025 FA22“, която ще продължи до октомври.





