Astralis напомни за най-добрите си времена, елиминирайки The MongolZ в Клуж-Напока

Вчера се изиграха първите плейофни сблъсъци от турнира по Counter Strike 2 PGL в румънския град Клуж-Напока с награден фонд 1 250 000 долара. Напред за полуфиналите се класираха №6 FaZe, №8 Falcons, №9 MOUZ и №15 Astralis.

В първия четвъртфинал в "BTarena" MOUZ сложи край на приказката на №16 paiN след две много равностойни карти, които в крайна сметка бяха спечелени от по-опитния европейски отбор - 13:11, 13:11. И на Inferno и на Mirage първите полувремена завършиха наравно - 6:6. На втората карта, която бе и избора на бразилците, paiN поведе с 11:8, но MOUZ надделя в оставащите пет рунда от редовното време, за да намери място на полуфиналите.

Съперник на международния отбор ще бъде Astralis, който напомни за най-добрите си времена, елиминирайки най-високоранкирания тим в надпреварата №3 The MongolZ с 2:0 (13:8, 16:13). Легендарната организация не успяваше в рамките на пет години да се върне на върха, след тоталната доминация, която имаше в периода 2017-2019. Вчера обаче Каспер "cadiaN" Мьолер и неговите съотборници изиграха перфектни две карти, за да се справят със смятаните за фаворити монголци.

DEVICE MAKES IT EASY! Triple AWP Kills + Pistol Finish the Round! pic.twitter.com/Y1bSP9ws91

Още един от високоранкираните тимове се сбогува с шансовете си за титла и това бе №7 Eternal Fire. Турците отпаднаха от Falcons с 1:2 (11:13, 13:6, 8:13). С огромни заслуги за победата на саудитската организация бе суперзвездата Никола "NiKo" Ковач, който поведе отбора си до успех на решаващата карта Nuke със запомнящо се представяне. Снайперистът Абдул "degster" Гасанов също блесна на избора на EF - Train.

Niko SHOCKS Eternal Fire! Triple Kill with AK-47 on ONE HERO BUY ROUND ! pic.twitter.com/pJZgFBffYm