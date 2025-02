MOUZ елиминира Virtus.pro, за да се класира за плейофите на PGL Клуж-Напока

Днес се изясниха последните неизвестни около плейофите на турнира по Counter Strike 2 PGL в румънския град Клуж-Напока с награден фонд 1 250 000 долара. За четвъртфиналите в "BTarena" се класираха №9 MOUZ, №15 Astralis и №40 SAW.

MOUZ бе изправен пред най-голямото предизвикателство от трите отбора, изправяйки се срещу №11 Virtus.pro. Международният тим обаче се справи с руснаците с 2:1 карти (13:8, 13:16, 13:2). MOUZ се класира за плейофите в първия си турнир с новия състав, след като добави израелеца Лотан "Spinx" Гилади на мястото на лидера Камил "siuhy" Шкарадек. Virtus.pro пък е най-високо ранкирания тим в надпреварата, който бе елиминиран преди плейофите.

Astralis триумфира в първия елиминационен двубой за деня, надделявайки над №19 BIG с чист успех - 2:0 (13:7, 13:8). Датчаните имаха пълен контрол над случващото се и на двете карти - Ancient и Inferno, и така достигнаха до първи плейоф в голям турнир през 2025 година.

Най-нискоранкираният тим в Клуж-Напока пък продължава да пише своята приказка. SAW, №40 в ранглистата на създателите на играта Valve, се възстанови от двете поражения на старта и постигна третата си поред победа срещу №14 3DMAX с 2:0 (13:10, 16:14). Силните първи полувремена на португалците почти бяха затрити и на двете карти след пробуждане у французите, но в крайна сметка полуфиналистите от IEM Кьолн 2024 не позволиха обрата да се случи.

