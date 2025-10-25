Атанас Атанасов: В нито един момент не бяхме в глуха защита срещу Левски

Старши треньорът на Добруджа отличи смелостта на играчите си при загубата от Левски.
Добруджа претърпя девети пореден мач без победа, остава на последно място, но старши треньорът Атанас Атанасов смята, че тимът му се е опитал да се противопостави.
Добруджанци загубиха с 0:3, макар да можеха да излязат напред в резултата.
"Левски, с индивидуални качества на техните футболисти, ни надигра. Ние имахме нашите ситуации, които не оползотворихме. На стадион "Георги Аспарухов" не можеш да имаш 20 голови ситуации. Ние имахме 2-3, едната при 0:0 и то 100-процентова, но не можахме да я реализираме. Оттам се опитахме да се противопоставим и в нито един момент не бяхме в глуха защита. Следвахме си нашия план. Срещу най-добре играещия отбор в момента, не беше лесно. Затова и сега ги поздравих за старанието в съблекалнята“, обясни Атанасов.
След това той обясни и оправда смелия подход, който гостите демонстрираха.
"Има отделни моменти, в които Левски е явно по-добър от нас. Аз съм казал: тези играчи няма как да ги развиваме, ако ги наредим отзад и после само ритаме без стратегия. Не виждам смилъл. Днес имаше грешки, от които трябва да си извадят поуките и повече да не се повтарят. Така се расте. Какво ще стане като се затворим? 1-2 грешки и пак ще паднем. А сега имахме шанс да поведем. При всички положения трудна задача беше днес срещу добре тренирани и агресивни играчи. Техните индивидуални качества надделята, нормално е, те са в клуб като Левски", допълни наставникът.