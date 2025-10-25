Атанас Атанасов: В нито един момент не бяхме в глуха защита срещу Левски

Добруджа претърпя девети пореден мач без победа, остава на последно място, но старши треньорът Атанас Атанасов смята, че тимът му се е опитал да се противопостави.

Добруджанци загубиха с 0:3, макар да можеха да излязат напред в резултата.

"Левски, с индивидуални качества на техните футболисти, ни надигра. Ние имахме нашите ситуации, които не оползотворихме. На стадион "Георги Аспарухов" не можеш да имаш 20 голови ситуации. Ние имахме 2-3, едната при 0:0 и то 100-процентова, но не можахме да я реализираме. Оттам се опитахме да се противопоставим и в нито един момент не бяхме в глуха защита. Следвахме си нашия план. Срещу най-добре играещия отбор в момента, не беше лесно. Затова и сега ги поздравих за старанието в съблекалнята“, обясни Атанасов.

След това той обясни и оправда смелия подход, който гостите демонстрираха.

"Има отделни моменти, в които Левски е явно по-добър от нас. Аз съм казал: тези играчи няма как да ги развиваме, ако ги наредим отзад и после само ритаме без стратегия. Не виждам смилъл. Днес имаше грешки, от които трябва да си извадят поуките и повече да не се повтарят. Така се расте. Какво ще стане като се затворим? 1-2 грешки и пак ще паднем. А сега имахме шанс да поведем. При всички положения трудна задача беше днес срещу добре тренирани и агресивни играчи. Техните индивидуални качества надделята, нормално е, те са в клуб като Левски", допълни наставникът.