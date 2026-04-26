Атлетико Мадрид обърна Атлетик Билбао с късна драма и си вдъхна увереност преди Шампионската лига

Чете се за: 01:50 мин.
Два гола на Сьорлот донесоха обрат за "дюшекчиите“, които прекъснаха серията си без победа в Ла Лига

Атлетико Мадрид постигна драматичен успех с 3:2 над Атлетик Билбао в двубой от испанската Ла Лига, като стигна до пълен обрат след изоставане на почивката и сложи край на серията си без победа в първенството.

Гостите от Билбао започнаха по-уверено и поведоха в 22-ата минута чрез Айтор Паредес, който се разписа с глава след центриране от корнер. До края на първата част Атлетик контролираше събитията, а тимът на Диего Симеоне трудно създаваше положения.

След почивката обаче Атлетико показа коренно различно лице. В 49-ата минута Антоан Гризман изравни, засичайки подаване в наказателното поле. Само четири минути по-късно Александър Сьорлот завърши бърза контраатака за пълния обрат.

Норвежкият нападател се превърна в герой за домакините и в края на срещата. В 90+3-ата минута той реализира второто си попадение в мача след отлична контра и на практика реши всичко в полза на Атлетико.

В добавеното време Атлетик все пак върна едно попадение чрез Горка Гурусета, който се разписа с глава за 3:2, но за повече гостите нямаха време.

Успехът върна увереността в състава на Атлетико Мадрид дни преди важния сблъсък в Шампионската лига срещу Арсенал, докато Атлетик Билбао остава с горчив вкус след силното първо полувреме и пропуснатата възможност да вземе точки.

Гьозтепе на Станимир Стоилов запази надежди за Европа след успех над Анталияспор
Гьозтепе на Станимир Стоилов запази надежди за Европа след успех над Анталияспор
Арсенал отново на върха след минимален успех над Нюкасъл
Манчестър Сити обърна Саутхямптън в края и отново е на финал за Купата на Англия
Барселона направи нова крачка към титлата след успех над Хетафе
Байерн Мюнхен с феноменален обрат от 0:3, Леверкузен също с важен успех в Бундеслигата
Тотнъм победи последния Уулвърхемптън за първи шампионатен успех през годината
