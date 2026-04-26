Атлетико Мадрид обърна Атлетик Билбао с късна драма и си вдъхна увереност преди Шампионската лига

Атлетико Мадрид постигна драматичен успех с 3:2 над Атлетик Билбао в двубой от испанската Ла Лига, като стигна до пълен обрат след изоставане на почивката и сложи край на серията си без победа в първенството.

Гостите от Билбао започнаха по-уверено и поведоха в 22-ата минута чрез Айтор Паредес, който се разписа с глава след центриране от корнер. До края на първата част Атлетик контролираше събитията, а тимът на Диего Симеоне трудно създаваше положения.

След почивката обаче Атлетико показа коренно различно лице. В 49-ата минута Антоан Гризман изравни, засичайки подаване в наказателното поле. Само четири минути по-късно Александър Сьорлот завърши бърза контраатака за пълния обрат.

Норвежкият нападател се превърна в герой за домакините и в края на срещата. В 90+3-ата минута той реализира второто си попадение в мача след отлична контра и на практика реши всичко в полза на Атлетико.

В добавеното време Атлетик все пак върна едно попадение чрез Горка Гурусета, който се разписа с глава за 3:2, но за повече гостите нямаха време.

Успехът върна увереността в състава на Атлетико Мадрид дни преди важния сблъсък в Шампионската лига срещу Арсенал, докато Атлетик Билбао остава с горчив вкус след силното първо полувреме и пропуснатата възможност да вземе точки.