Атлетико Мадрид отново не победи

Кризата в Атлетико Мадрид от началото на сезона в Ла Лига продължава. Столичният тим продължи серията си без победа, след като завърши 1:1 като гост на Алавес в двубой от третия кръг.

Джулиано Симеоне откри резултата още в 7-ата минута за тима на Диего Симеоне. Карлос Висенте фиксира равенството в 13-ата от дузпа.

Атлетико Мадрид записа трети пореден мач без успех и е на 14-о място с едва 2 точки актив. Алавес е на десета позиция с 4.

По-късно тази вечер има още три мача, а в късния Реал Мадрид приема Майорка.