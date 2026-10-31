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Атлетико Мадрид подчини Леванте с два красиви гола и продължи преследването на върха в Ла Лига

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Спорт
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Алехандро Грималдо и Джулиано Симеоне донесоха успеха с 2:0 във Валенсия, а Ян Облак се отличи с ключови спасявания

Атлетико Мадрид подчини Леванте с два красиви гола и продължи преследването на върха в Ла Лига
Снимка: БГНЕС
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Атлетико Мадрид постигна важна победа с 2:0 при гостуването си на Леванте в двубой от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Тимът на Диего Симеоне демонстрира по-голяма ефективност в завършващата фаза и стигна до трите точки благодарение на попаденията на Алехандро Грималдо и Джулиано Симеоне.

С успеха столичани продължиха преследването на челните позиции в първенството, докато Леванте остана замесен в битката за отдалечаване от зоната на изпадащите.

Срещата на стадион "Сиутат де Валенсия“ започна с минута мълчание в памет на жертвите на железопътния инцидент в Урда на 28 октомври.

Домакините стартираха активно и още във втората минута Ета Ейонг засече с глава центриране на Йереми Толян, но изпрати топката покрай вратата.

В десетата минута Леванте създаде първата си голяма възможност. Толян намери Рекена с ниско подаване отдясно, а последвалият удар принуди Ян Облак да демонстрира отличен рефлекс и да предотврати попадение. При добавката Тиаго Фернандес не успя да намери очертанията на вратата.

Постепенно Атлетико пое инициативата и започна да контролира притежанието на топката. В 16-ата минута Мортен Хюлманд изпрати кълбото в мрежата след великолепно подаване на Алекс Баена, но попадението беше отменено след намесата на ВАР заради засада.

Гостите продължиха да атакуват, като Маркос Йоренте също опита опасен изстрел, но вратарят Матю Райън се намеси успешно.

Натискът на Атлетико даде резултат в 35-ата минута. Алекс Баена насочи топката към наказателното поле, а Ойер Оласагасти не успя да изчисти добре. Алехандро Грималдо се възползва от грешката, овладя вляво и с мощен удар от малък ъгъл изпрати топката в близкия горен ъгъл за 0:1.

Попадението беше четвърто за испанския защитник от началото на сезона в Ла Лига, като той продължи впечатляващото си представяне в офанзивен план.

След гола Леванте опита да върне инициативата. Рожер Бруге отправи удар с глава, който беше уловен от Облак, а малко по-късно Ета Ейонг не успя да намери целта след удар от въздуха.

Така първото полувреме завърши с минимална преднина за Атлетико.

След почивката домакините потърсиха изравняването, но гостите продължиха да бъдат опасни при организирането на атаките си.

В 53-тата минута Давид Ханцко се разписа след добавка при изпълнение на пряк свободен удар от Хулиан Алварес, но попадението беше отменено заради засада на словашкия защитник.

Само две минути по-късно Атлетико беше близо до втори гол. Лий Канг-ин отправи удар от движение, който рикошира в Начо Перес и срещна напречната греда.

В 61-вата минута гостите все пак удвоиха преднината си след отлична контраатака. Алекс Баена напредна с топката и изведе Джулиано Симеоне, който демонстрира впечатляваща скорост, измъкна се зад защитата на Леванте и с прецизен завършващ удар преодоля Райън за 0:2.

Второто попадение даде допълнително спокойствие на Атлетико, но домакините не се отказаха да търсят път обратно в срещата.

В 67-ата минута Леванте получи великолепна възможност да намали изоставането си. Иван Ромеро проби по десния фланг и подаде към Ета Ейонг, който овладя и стреля от близка дистанция. Ян Облак обаче реагира блестящо и успя да отклони топката с пета в корнер.

Това се оказа една от най-важните намеси в мача, тъй като запази комфортната преднина на гостите.

В заключителните минути Леванте продължи да атакува. Центриране на Дела премина опасно близо до горния ъгъл на вратата, а Бруге също опита да изненада Облак, но словенският страж отново беше на мястото си.

Малко преди края на срещата домакините дадоха шанс за дебют на Марк Сантос, който се появи на терена на 15-годишна възраст, ден преди да навърши 16 години.

В добавеното време Ратков отправи удар с глава след центриране отляво, но топката попадна право в ръцете на Облак.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Леванте #ФК Атлетико Мадрид

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