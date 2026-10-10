Атлетико Мадрид постигна драматична победа над Алавес с късен гол и продължи преследването на Барселона

Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 2:1 при гостуването си на Алавес в двубой от осмия кръг на испанската Ла Лига. Отборът на Диего Симеоне стигна до трите точки с попадение на Кристиан Ромеро в 87-ата минута, след като домакините играха близо половин час с човек по-малко заради директен червен картон на Анхел Перес.

Срещата на стадион "Мендисороса“ започна с активни действия на домакините, които още в първите минути потърсиха път към вратата на Ян Облак. Анхел Перес беше сред най-опасните футболисти на Алавес и на два пъти опита късмета си. Първият му удар премина над напречната греда, а малко по-късно той намери външната част на мрежата.

Постепенно Атлетико наложи контрол върху притежанието на топката и започна да създава положения. В 13-ата минута Джонатан Дейвид стреля от границата на наказателното поле, но Антонио Сивера се намеси успешно. Шест минути по-късно вратарят на Алавес отрази и изстрел на Маркос Йоренте.

Гостите продължиха да търсят пролуки в отбраната на съперника, като Адемола Лукман също се опита да създаде опасност. В 22-рата минута обаче Науел Теналия се намеси решително и блокира удара на нигериеца в наказателното поле.

Натискът на Атлетико даде резултат в 33-тата минута, когато Алехандро Грималдо откри резултата след великолепна комбинация. Лукман подаде към испанския защитник, който с пета намери Джонатан Дейвид. Канадският нападател веднага върна топката към Грималдо, а той с прецизен диагонален удар преодоля Сивера за 0:1.

Само две минути по-късно голмайсторът можеше да удвои преднината на мадридчани, но мощният му изстрел премина на сантиметри от страничната греда.

В заключителните минути на първото полувреме Алавес отново погледна по-смело към противниковата врата. В 43-тата минута Анхел Перес отправи опасен удар към далечния ъгъл, но Ян Облак демонстрира отличен рефлекс и запази преднината на гостите.

Драмата настъпи в добавеното време на първата част, когато домакините получиха дузпа за нарушение на Робен Льо Норман. Защитникът задържа съперник в наказателното поле, а след продължителна проверка ситуацията беше потвърдена. Льо Норман получи жълт картон, а Лукас Бойе застана зад топката.

Непосредствено преди последния съдийски сигнал за първата част нападателят на Алавес изпълни хладнокръвно наказателния удар, изпращайки топката в центъра на вратата, докато Облак плонжира встрани. Така двата отбора се оттеглиха на почивка при равенство 1:1.

Атлетико започна по-настойчиво втората част и постепенно притисна домакините в собствената им половина. В 47-ата минута Грималдо опита нов удар, но след рикошет топката попадна в ръцете на Сивера.

Ключовият момент в двубоя дойде в 60-ата минута, когато Алавес остана с десет души. Анхел Перес извърши грубо нарушение срещу Хулиан Алварес и първоначално получи жълт картон. След намесата на ВАР обаче главният съдия преразгледа ситуацията и промени решението си, показвайки директен червен картон на футболиста на домакините.

Само две минути по-късно Алварес беше близо до това да върне преднината на гостите. Аржентинецът изпълни опасен пряк свободен удар, при който топката премина на сантиметри от целта.

С числено предимство Атлетико установи почти пълен контрол върху играта. В 65-ата минута Маркос Йоренте стреля от движение след подаване на Грималдо, но Сивера отново беше на мястото си.

Въпреки сериозното териториално превъзходство мадридчани изпитваха затруднения при завършването на атаките си. В 76-ата минута Алварес стреля неточно след подаване на Баена, а малко по-късно Сивера отрази нов опасен опит на гостите.

В 84-тата минута Алавес пропусна златна възможност да поведе въпреки численото си изоставане. Мариано се възползва от грешка в отбраната на Атлетико и навлезе в наказателното поле, но завършващият му удар беше неточен и топката премина високо над вратата.

Пропускът се оказа изключително скъп за домакините.

В 87-ата минута Кристиан Ромеро донесе победата на Атлетико с отлично изпълнение с глава. Алекс Баена получи топката по левия фланг и центрира технично с външната част на ходилото към далечната греда. Там аржентинският защитник изпревари отбраната на Алавес и насочи топката в мрежата за 1:2.

THREE POINTS IN VITORIA https://t.co/xK6ULb2vg2 — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 10, 2026

В добавените шест минути мадридчани успяха да съхранят крехкия си аванс. Домакините нямаха сили за нов отговор, а Атлетико затвори срещата и се поздрави с изключително ценен успех далеч от дома.

С победата Атлетико Мадрид събра 19 точки от осем мача и се доближи на две от лидера Барселона, който имаше 21 точки след първите си седем срещи. Тимът на Диего Симеоне продължи успешната си серия в първенството и запази натиска върху каталунците в битката за върха.

Алавес пък допусна поражение след двубой, в който показа характер, но червеният картон и пропуснатият шанс на Мариано в заключителните минути се оказаха решаващи. Домакините ще трябва да търсят нови точки в следващите кръгове на Ла Лига.