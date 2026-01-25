Атлетико Мадрид с убедителна победа над Майорка

Атлетико Мадрид не остави съмнения в превъзходството си и се наложи с категоричното 3:0 над Майорка в мач от 21-вия кръг на Ла Лига, изигран в неделя на „Сивитас Метрополитано“.

Домакините поведоха още в средата на първото полувреме, когато Александър Сьорлот намери мрежата в 22-ата минута. Натискът на „дюшекчиите“ продължи и през втората част, а четвърт час преди края защитникът на Майорка Давид Лопес си отбеляза куриозен автогол, който на практика реши двубоя. В самия край Тиаго Алмада сложи точка на спора с мощен удар за крайното 3:0.

С успеха Атлетико събра 44 точки и заема третото място във временното класиране. Майорка остава с 21 пункта и продължава да се бори за оцеляването си, намирайки се на 16-а позиция.

По-късно днес шампионът Барселона приема Овиедо.