Атлетико Мадрид се оплака от липсата на топла вода на стадион "Емиратс"

Испанският клуб Атлетико Мадрид е подал жалба до УЕФА срещу английския Арсенал, който не е осигурил топла вода на играчите след тренировка.

Футболистите на испанския тим не са могли да се изкъпят след заниманието на стадиона на "артилеристите" поради липса на топла вода. Затова те са били принудени да се върнат в хотела си в центъра на Лондон.

Тази вечер Арсенал е домакин на Атлетико Мадрид в мач от третия кръг на Шампионската лига. Двубоят е от 22:00 часа.