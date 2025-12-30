БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-възрастният футболист в света продължава кариерата си

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Казуйоши Миура ще навърши 59 години през февруари 2026-а.

възрастният футболист света продължава кариерата
Снимка: БТА
На 58 години бившият японски национал Казуйоши Миура обяви във вторник, че смята да продължи кариерата си и се присъедини към отбора на Фукушима Юнайтед, който е в трета японска дивизия, предаде АФП.

"Страстта ми към футбола не се е променила въпреки възрастта ми", заяви Миура в комюнике на клуба.

Той ще навърши 59 години през февруари, като ще играе в новия си отбор под наем от Йокохама ФК, който е във втора дивизия.

Японецът се завърна в родината си през 2024 след престой в португалския втородивизионен Оливейренсе, където също играе под наем от Йокохама.

Миура направи дебюта си във футбола през далечната 1986 с бразилския Сантос, като е играл още в Япония, Италия, Хърватия и Австралия. Нападателят е един от най-популярните футболисти в Азия през 90-е години, като помогна много за имиджа на японската Джей Лига, която бе създадена през 1993. Той направи дебюта си за националния отбор на Япония през 1990, като е вкарал 55 гола в 89 мача за "самураите".

