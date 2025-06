Атлетико Мадрид се раздели със Сесар Аспиликуета

Атлетико Мадрид повече няма да разчита на един от своите ветерани. Част от състава на испанците вече няма да бъде Сесар Аспиликуета, обявиха официално от клуба. Договорът на испанеца изтече и няма да бъде подновен. Защитникът записа 54 мача за мадридчани във всички турнири.

Thank you for your commitment, your leadership, and for giving it your all for this shirt The Atletico family is and always will be your family.



Thank you very much and good luck in your next challenges, Azpipic.twitter.com/LX5MGXfEB3