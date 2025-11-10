Атлетико Мадрид ще бъде управляван от американска компания от 2026 г.

Елитният испански футболен клуб Атлетико Мадрид е на път да премине под американско управление, пише агенция АР.

Apollo Sports Capital, компания за управление на активи, инвестиции и ценни книжа, ще стане мажоритарен акционер на мадридския клуб в началото на следващата година, обявиха от Атлетико днес. Финансови подробности не бяха разкрити.

Изпълнителният директор Мигел Анхел Хил и президентът Енрике Сересо ще останат на постовете си, за да гарантират "продължителност на посоката на развитие, визията и лидерството в клуба“, заявиха пък двете страни по сделката в съвместно изявление.

Позицията на Хил, която той заема в клуба, е увеличила и влиянието му във футбола изобщо, тъй като той стана член на изпълнителните комитети на Организацията на Европейските футболни клубове, както и на УЕФА. Също така се уточнява, че сделката за придобиването на Атлетико "не е част от стратегия на компанията за придобиване на множество отбори“ или т.нар мулти-клуб-груп.

"Инвестицията на ASC ще засили позицията на клуба в йерархияна на световния футболен елит и ще подкрепи амбицията му за дългосрочен успех в света и привличане на милиони привърженици по целия свят“, казват още Атлетико и Аполо Спортс Кепитал.

"Като дългосрочни инвеститори, АSC и съществуващите в момента акционери ще си партнират с оперативното ръководство на клуба, за да подобрят финансовата стабилност, спортната конкурентноспособност и влиянието на клуба в спортната общественост", очертават още от целите новите партньори.

Apollo Sports Capital също така инвестира в два тенис турнира – Мадрид Оупън и Маями Оупън. В плановете им – освен инвестиции във всички отбори на клуба, влизат и подобрения на спортната база, както и в странични структури като развлекателната "Сиудад Депорте", намираща се до стадиона "Уанда Метрополитано".