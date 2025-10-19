Атлетико Мадрид записа минимален успех над Осасуна у дома

Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на Ла Лига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22.

Нападателят Тиаго Алмада отбеляза единственото попадение в 69-ата минута, когато се възползва от асистенция на Джулиано Симеоне на празна мрежа. За аржентинеца това бе първо попадение от четири мача за Атлетико от началото на сезона.

Осасуна уцели два пъти вратата на домакините си, но не успя да върне гола. Отборът от Памплона е 12-и в класирането с десет точки от девет мача.