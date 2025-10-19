БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атлетико Мадрид записа минимален успех над Осасуна у дома

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Нападателят Тиаго Алмада отбеляза единственото попадение в 69-ата минута.

Атлетико Мадрид записа минимален успех над Осасуна у дома
Снимка: БТА
Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на Ла Лига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22.

Нападателят Тиаго Алмада отбеляза единственото попадение в 69-ата минута, когато се възползва от асистенция на Джулиано Симеоне на празна мрежа. За аржентинеца това бе първо попадение от четири мача за Атлетико от началото на сезона.

Осасуна уцели два пъти вратата на домакините си, но не успя да върне гола. Отборът от Памплона е 12-и в класирането с десет точки от девет мача.

