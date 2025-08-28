Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател

Избраният за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов обяви официално премиите, които ще бъдат осигурени за българските състезатели, които се класират в топ 12 на световното първенство по лека атлетика, което ще се състои в Токио от 13 до 21 септември.

Това означава, че бонуси ще вземат националите, които успеят да преодолеят квалификациите в своите дисциплини, тъй като по традиция във финалите участват най-добрите 12 от пресявките.

Квоти за шампионата в японската столица имат европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков (скок дължина), участникът на три Олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022 Пламена Миткова (скок дължина) и европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Габриела Петрова (троен скок).

Бонусът за титла ще бъде 20 хиляди лева, за сребърно отличие - 15 хиляди лева, а за бронз - 12 хиляди лева.

Премиите ще бъдат равностойни за атлет и треньор и разпределени, както следва:

1-во място – 20 000 лв.

2-ро място – 15 000 лв.

3-то място – 12 000 лв.

4-то място – 9 000 лв.

5-то място – 8 000 лв.

6-то място – 7 000 лв.

7-мо място – 6 000 лв.

8-мо място – 5 000 лв.

9-то място – 4 000 лв.

10-то място – 3 000 лв.

11-то място – 2 000 лв.

12-то място – 1 000 лв.

"Финансовото стимулиране ще бъде устойчива и дългосрочна политика на нашето ръководството. Премии ще се осигуряват за всички световни и европейски първенства, както и за олимпийски игри, във всички възрастови групи. Средствата ще бъдат обезпечени чрез стратегически партньорства и подкрепа от спонсори. След официалното ми вписване като председател на БФЛА ще инициирам изготвянето на план за премиите за целия олимпийски цикъл до 2028 г. – с цел да бъде осигурена предвидимост, прозрачност и мотивация за постигане на високи спортни резултати. Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи последователно за развитието на спорта в страната, с фокус върху професионалната подкрепа за българските атлети и тяхното развитие", коментира Павлов.