Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Световното първенство по лека атлетика е от 13 до 21 септември и ще бъде излъчено в ефира на БНТ 3.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Избраният за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов обяви официално премиите, които ще бъдат осигурени за българските състезатели, които се класират в топ 12 на световното първенство по лека атлетика, което ще се състои в Токио от 13 до 21 септември.

Това означава, че бонуси ще вземат националите, които успеят да преодолеят квалификациите в своите дисциплини, тъй като по традиция във финалите участват най-добрите 12 от пресявките.

Квоти за шампионата в японската столица имат европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков (скок дължина), участникът на три Олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022 Пламена Миткова (скок дължина) и европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Габриела Петрова (троен скок).

Бонусът за титла ще бъде 20 хиляди лева, за сребърно отличие - 15 хиляди лева, а за бронз - 12 хиляди лева.

Премиите ще бъдат равностойни за атлет и треньор и разпределени, както следва:
1-во място – 20 000 лв.
2-ро място – 15 000 лв.
3-то място – 12 000 лв.
4-то място – 9 000 лв.
5-то място – 8 000 лв.
6-то място – 7 000 лв.
7-мо място – 6 000 лв.
8-мо място – 5 000 лв.
9-то място – 4 000 лв.
10-то място – 3 000 лв.
11-то място – 2 000 лв.
12-то място – 1 000 лв.

"Финансовото стимулиране ще бъде устойчива и дългосрочна политика на нашето ръководството. Премии ще се осигуряват за всички световни и европейски първенства, както и за олимпийски игри, във всички възрастови групи. Средствата ще бъдат обезпечени чрез стратегически партньорства и подкрепа от спонсори. След официалното ми вписване като председател на БФЛА ще инициирам изготвянето на план за премиите за целия олимпийски цикъл до 2028 г. – с цел да бъде осигурена предвидимост, прозрачност и мотивация за постигане на високи спортни резултати. Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи последователно за развитието на спорта в страната, с фокус върху професионалната подкрепа за българските атлети и тяхното развитие", коментира Павлов.

