Австралия след забраната: Край на социалните мрежи за деца под 16 години

Първи ден от влизането в сила в Австралия на забраната за достъп до социални мрежи на деца под 16 години.

Десет от най-големите платформи, сред които Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и Youtube, блокираха достъпа на около един милион австралийски деца, които сега имат профили в социалните мрежи.

Това е първата такава забрана в света.

Неспазването ѝ може да донесе глоба от десетки милиони долари.

И докато тийнейджъри използваха последните часове, за да публикуват прощални съобщения в платформите, премиерът Антъни Албанезе приветства водещата роля на страната.