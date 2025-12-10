БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Австралия след забраната: Край на социалните мрежи за деца под 16 години

Диана Симеонова
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Неспазването ѝ може да донесе глоба от десетки милиони долари

Първи ден от влизането в сила в Австралия на забраната за достъп до социални мрежи на деца под 16 години.

Десет от най-големите платформи, сред които Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и Youtube, блокираха достъпа на около един милион австралийски деца, които сега имат профили в социалните мрежи.

Това е първата такава забрана в света.

Неспазването ѝ може да донесе глоба от десетки милиони долари.

И докато тийнейджъри използваха последните часове, за да публикуват прощални съобщения в платформите, премиерът Антъни Албанезе приветства водещата роля на страната.

"Днес е ден, в който наистина можем да се гордеем, че сме австралийци, защото без съмнение тази реформа ще промени животи на австралийските деца, като им позволи да се насладят на детството си, на австралийските родители, като им даде по-голямо спокойствие. Но и на световната общност, която гледа към Австралия и си казва: "Ако Австралия може да го направи, защо ние да не можем?", заяви Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия.

