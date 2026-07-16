Бъдещ баскетболен национал ще играе в Евролигата (ВИДЕО)

Умоджа Гибсън смени своята клубна принадлежност и направи крачка напред в кариерата си. Американецът, който е в процес на натурализация, ще демонстрира на какво е способен в Лига Ендеса и Евролигата. Гардът е най-новото име в селекцията на Барселона, оповестиха днес официално от клуба. Той сложи подписа си под договор с испанците за следващите две години, като попадна в полезрението на им още в края на юни.

Към момента не е ясна ситуацията с Гибсън и дали ще играе за българите във втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, след като дебютира неофициално през юни. През миналия сезон роденият в град Уейко играч бе част от Цедевита Олимпия, превръщайки се в един от лидерите на отбора. Със словенците стигна до четвъртфиналите в Еврокъп, а в Адриатическата лига също намериха място в Топ 8. Бъдещият национал допринесе за това Цедевита да триумфира с титлата и Купата на Словения.

Срещу името му личат средни показатели от 16.1 точки, 2.1 борби и 5.3 асистенции за 58 мача във всички турнири през 2025/2026.

Досега 27-годишният баскетболист се е подвизавал още в германския Гьотинген, китайския Циндао Ийгълс и сръбския Спартак Суботица. 27-годишният баскетболист преминава на колежанско ниво през Норт Тексас Юнивърсити, Оклахома Юнивърсити и ДеПол Юнивърсити.