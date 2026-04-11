Бъдещето е зелено: ученици работят по реални решения за природата

Филиалът в Пловдив на Техническия университет – София се превърна в сцена на „Еко Визия Фест 2026“ – събитие, в което млади хора работят по идеи за по-чиста и устойчива среда.

Във форума участват над 90 ученици, разделени в 23 отбора. Те разработват реални проекти, свързани със зелена енергия и подобряване на градската среда.

Една от идеите е поставяне на соларни панели върху водни басейни като язовири и езера. Така се пести място на сушата, а водата помага за охлаждането и по-добрата ефективност на панелите.

Студенти от университета показват и модел на умна оранжерия, която може да се управлява автоматично и да се използва в реални условия.

Според експерти подобни инициативи са важни, защото всяка промяна започва от мисленето на хората.

Голямата награда е създаване на зелен кът в училището на победителите и възможност идеята им да бъде реализирана.

Събитието показва, че младите хора не само говорят за промяна, а започват да я създават.