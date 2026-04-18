БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на Алегри в Милан е под въпрос

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

В момента „росонерите“ заемат трето място в класирането на Серия „А“ и са в добра позиция да си осигурят участие в Шампионската лига.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Италианският спортен всекидневник „Гадзета дело спорт“ съобщава, че треньорът на Милан Масимилиано Алегри се е срещнал с изпълнителния директор на клуба Джорджо Фурлани в петък, за да обсъдят бъдещите планове на „росонерите“.

Според информацията Фурлани е обядвал с Алегри след сутрешната тренировка на отбора в Миланело.

Срещата идва след седмици на спекулации относно бъдещето на Алегри начело на Милан, като авторитетни източници, включително „Кориере дело спорт“, твърдят, че специалистът не е доволен от част от ръководството.

В момента „росонерите“ заемат трето място в класирането на Серия „А“ и са в добра позиция да си осигурят участие в Шампионската лига, особено след загубата на Комо с 1:2 като гост на Сасуоло в петък.

Алегри очаква сериозни попълнения през лятото, ако Милан се класира за Шампионската лига, а според изданието клубът е готов да отговори на изискванията му.

Смята се, че ръководството е на мнение, че отборът се нуждае от класен централен нападател, сериозно попълнение в центъра на защитата и нов централен халф.

Изданието допълва, че шефовете на клуба са склонни да дадат на Алегри по-голяма роля в процеса на вземане на решения и възнамеряват да провеждат още срещи с него, за да планират бъдещето.

Договорът на Алегри с Милан е до 2027 година, като включва клауза за удължаване до 2028-а. Наскоро специалистът бе споменаван и като един от кандидатите да замени Дженаро Гатузо начело на националния отбор на Италия.

#Масимилиано Алегри #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ