Бъфало се разправи с Чикаго в НХЛ

Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Бостън, Минесота и Каролина също записаха победи в петък вечер.

Бъфало Сейбърс
Снимка: БТА
Слушай новината

Райън Маклауд и Матиас Самюелсон вкараха голове в рамките на осем секунди през втората част за победата на Бъфало с 9:3 срещу гостуващия Чикаго Блекхоукс в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Това бяха най-бързите два гола на Сейбърс, откакто Коди Ходжсън и Нейтън Герби вкараха с разлика от шест секунди на 19 април 2013 г. при победата с 8:4 срещу Ню Йорк Рейнджърс.

Джош Доун отбеляза два гола, а Алекс Тух направи четири асистенции за Сейбърс, които бяха загубили шест от предишните си осем мача.

Джейсън Зукър от Бъфало отбеляза гол и направи две асистенции, докато Маклауд, Боуен Байрам, Джак Куин, Тейдж Томпсън и Джейкъб Брайсън записаха по гол и асистенция.

Морган Гийки отбеляза втория си гол в мача в 2:27 минута на продължението, с което Бостън победи домакина Лос Анджелис с 2:1.

С двете си попадения Гийки вече има 16 гола този сезон и дели първото място при реализаторите с нападателя на Колорадо Аваланш Нейтън Маккинън, който също има 16.

За Ел Ей се разписа Джоел Армия 6:57 минути преди края на редовното време и прати мача в продължение. Дарси Кумпер направи 24 спасявания за Кингс, които загубиха три поредни мача и имат само една домакинска победа този сезон.

Минесота разгроми Питсбърг с 5:0 като гост в друга среща от тази нощ.

Мат Болди отбеляза два гола и направи една асистенция, а Филип Густавсон спаси всичките 19 удара към вратата си.

Кирил Капризов и Джоел Ериксон Ек завършиха с по гол и асистенция за Минесота, който спечели четвъртия си пореден мач. Маркус Йохансон също се разписа за успеха.

Джордан Стаал отбеляза два гола за трудна победа на Каролина като гост над Уинипег с 4:3.

Сет Джарвис и Андрей Свечников отбелязаха за Хърикейнс, докато Себастиан Ао допринесе с две асистенции.

Габриел Виларди вкара два гола, а Джош Мориси добави един за Джетс.

