Българи откриха свръхземя



Български астрономи от катедра „Астрономия“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ са направили сериозно откритие – открили са нова т.нар. свръхземя, планета извън Слънчевата система, която е по-голяма и по-масивна от Земята.

Свръхземите са сред най-интересните обекти за учените, защото може да имат условия, подобни на тези на нашата планета, и дори потенциал за живот.

Новата планета е открита чрез наблюдения с телескопи и анализ на данни, като учените са засекли влиянието ѝ върху нейната звезда. Така те доказват съществуването ѝ, дори без да я виждат директно.

Откритието е голям успех за българската наука и показва, че наши учени участват активно в изследването на Космоса.

Накратко: български учени от Софийския университет откриват нов свят извън нашата система – и това е още една стъпка към разгадаването на Вселената.