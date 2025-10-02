БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българин е сред задържаните от хуманитарната флотилия за...
Българин е сред задържаните от хуманитарната флотилия за Газа

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
По света
"Спрете геноцида в Газа", казва Васил Димитров

израел прихвана лодки хуманитарна флотилия борда била екоактивистката грета тунберг
Снимка: АП/БТА
Израелските военноморски сили прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Сумуд". Сред задържаните има един българин, стана ясно от публикация в социалните мрежи на официалния канал на флотилията.

Засега от Външно министерство не потвърждават. Заради акцията избухнаха протести против Израел на места по света. Ето как Тел Авив и световните лидери коментираха.

В пост на флотилията в Инстаграм се появи името и на българина Васил Николаев Димитров, който е бил на борда на лодката "Гранде Блу".


В едно от видеата в профила на флотилията има обръщение на българина: “Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Спрете геноцида в Газа” казва той.

Плавателният съд в момента е задържан и се намира близо до Порт Саид. Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажите са настанени в израелско пристанище. На борда на една от тях се намираше и екоактивистката Грета Тунберг. Лодките са били предупредени да обърнат, тъй като наближават активна военна зона.

Педро Санчес, премиер на Испания: "Още от началото съм казал на израелското правителство, че испанските граждани, които са на борда на флотилията ще имат пълна дипломатическа защита от нас. Те не са заплаха за Израел и се надявам, че правителството на Нетаняху също няма да бъде заплаха за тях.

От флотилията "Сумуд" определиха задържането на лодките като незаконно и като "акт на отчаяние". Сред задържаните е и френският евродепутат Рима Хасан, който е видян да изхвърля телефона си през борда на плавателния съд преди качването на израелските военни. В отговор на случилото се Колумбия изгони израелски дипломати от страната си. Протести против Израел избухнаха на места по света - такива имаше в Истанбул, Тунис, Атина и Буенос Айрес.

Снимка: АП/БТА

Мохамед Кисман, протестиращ: "Тези кораби с изцяло цивилен екипаж, включително девет турски граждани, са задържани незаконно. Тук сме на протест заедно с няколко организации за защита на гражданските права. Действията на Израел са напълно грешни. Главният проблем, срещу който протестираме е безразличието, което лидерите на мюсюлманските страни показват."

Глобалната флотилия "Сумуд" е хуманитарна акция, която превозва помощи към Газа. Тя се състои от над 40 цивилни кораби с екипаж от около 500 активисти, адвокати и депутати. Флотилията е символ на световната опозиция срещу морската блокада на Израел, която не допуска хуманитарна помощ.

По публикацията работиха: Христо Ценов, Диана Симеонова и Алекс Христов

#флотилия #хуманитарна флотилия #Газа #задържан българин #Израел

