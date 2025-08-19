Българин ще бъде главен съдия на световното по бадминтон в Париж

Пенчо Стоянов получи признание за своята кариера. Българинът ще бъде главен съдия на световното първенство по бадминтон в Париж за мъже и жени. Шампионатът ще стартира на 25 август, а това е първият път, в който български рефер заема толкова престижен пост на шампионат от най-висок ранг в спорта, съобщават от българската федерация.

"Назначението е голямо признание както за професионализма на г-н Стойнов, така и за България. Той е част от съдийския елит на Световната федерация по бадминтон още от 2004 година. През 2014-а покри най-високото ниво - сертифициран съдия, а четири години по-късно стана един от първите четирима полупрофесионални главни рефери на федерацията, подписвайки тригодишен договор - вече в трети цикъл", написаха от централата в Instagram.

"Кариерата му включва ръководство на всички турнири от категория Супер 1000 в Китай, Индонезия, Малайзия и Англия, както и световни отборни първенства и шампионати за юноши и девойки. Париж 2025 обещава да бъде върхов момент - най-престижното първенство, което Пенчо Стойнов ще ръководи досега", се казва още в изявлението.