БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българин ще бъде главен съдия на световното по бадминтон в Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Признание за Пенчо Стоянов.

българин главен съдия световното бадминтон париж
Снимка: БФ Бадминтон
Слушай новината

Пенчо Стоянов получи признание за своята кариера. Българинът ще бъде главен съдия на световното първенство по бадминтон в Париж за мъже и жени. Шампионатът ще стартира на 25 август, а това е първият път, в който български рефер заема толкова престижен пост на шампионат от най-висок ранг в спорта, съобщават от българската федерация.

"Назначението е голямо признание както за професионализма на г-н Стойнов, така и за България. Той е част от съдийския елит на Световната федерация по бадминтон още от 2004 година. През 2014-а покри най-високото ниво - сертифициран съдия, а четири години по-късно стана един от първите четирима полупрофесионални главни рефери на федерацията, подписвайки тригодишен договор - вече в трети цикъл", написаха от централата в Instagram.

"Кариерата му включва ръководство на всички турнири от категория Супер 1000 в Китай, Индонезия, Малайзия и Англия, както и световни отборни първенства и шампионати за юноши и девойки. Париж 2025 обещава да бъде върхов момент - най-престижното първенство, което Пенчо Стойнов ще ръководи досега", се казва още в изявлението.

#световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж 2025 г. #Пенчо Стоянов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Още

Спортни новини 19.08.2025 г., 12:25
Спортни новини 19.08.2025 г., 12:25
Спортни новини 19.08.2025 г., 9:10 Спортни новини 19.08.2025 г., 9:10
Спортни новини 18.08.2025 г. 21:00 ч. Спортни новини 18.08.2025 г. 21:00 ч.
Първи успех за България на Световните игри за трансплантирани в Дрезден Първи успех за България на Световните игри за трансплантирани в Дрезден
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 17.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.08.2025 г., 20:50 ч.
Стокхолм - най-северният град, приемал летни олимпийски игри Стокхолм - най-северният град, приемал летни олимпийски игри
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ