България чества 117 години от обявяването на Независимостта





На 22 септември отбелязваме обявяването на Независимостта на България. По традиция честванията за Деня на независимостта са в старата столица Велико Търново, където през 1908 година е обявен историческият акт.

В нощта срещу 22 септември министър-председателят Александър Малинов посреща княз Фердинанд Първи на военния параход "Хан Крум" край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът поемат към Велико Търново. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави почивка по маршрута си на гара Две могили. Там Малинов написва манифеста за независимостта, под който се подписват Фердинанд и министрите.

Независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември 1908 г. в църквата "Свети 40 мъченици" в старата столица, а княз Фердинанд приема титлата цар на българите. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор.





