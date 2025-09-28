България днес живее за волейбола!

Мъжкият национален отбор излиза в голямата битка за златото срещу Италия на Световното първенство във Филипините.

За първи път от 55 години насам нашите момчета стигат до финал. След страхотната победа над Чехия с 3:1 гейма на полуфинала, „лъвовете“ са готови да се хвърлят за титлата.

Финалът ще може да се гледа на големи екрани в няколко български града – цяла България ще стиска палци за отбора.

БНТ също ще предава финала от 13.30 часа, като правата за излъчването са предоставени безвъзмездно от А1 и Макс спорт.