България днес живее за волейбола!

Националният тим пише нова страница в историята – финал срещу Италия за златото
Мъжкият национален отбор излиза в голямата битка за златото срещу Италия на Световното първенство във Филипините.
За първи път от 55 години насам нашите момчета стигат до финал. След страхотната победа над Чехия с 3:1 гейма на полуфинала, „лъвовете“ са готови да се хвърлят за титлата.
Финалът ще може да се гледа на големи екрани в няколко български града – цяла България ще стиска палци за отбора.
БНТ също ще предава финала от 13.30 часа, като правата за излъчването са предоставени безвъзмездно от А1 и Макс спорт.