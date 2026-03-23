България посреща бронзовата медалистка от Игрите в Милано/Кортина Лора Христова

В понеделник, 23 март, в 13:00 часа с полет от Осло през Мюнхен на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ се очаква да пристигне бронзовата ни медалистка от Игрите в Милано/Кортина Лора Христова заедно с част от останалите ни националните състезатели по биатлон.

В Италия 22-годишната Христова поднесе една от най-големите изненади, печелейки бронз в дисциплината 15 км индивидуално за жени. По пътя към това класиране тя показа безгрешна стрелба на огневия рубеж и донесе трети медал на България в биатлона на Зимни олимпийски игри след златото на Екатерина Дафовска на 15 км в Нагано през 1998 и бронза на Ирина Никулчина в преследването на 10 км в Солт Лейк Сити четири години по-късно.

Христова беше избрана закономерно за Най-голяма изненада на Олимпиадата в Милано-Кортина, но останалите й резултати показаха нагледно, че класирането й в индивидуалното не е случайно. Българката стана седма в преследването, 11-а в спринта и 14-а в масовия старт, като се представи силно и в женската щафета, където беше категорична при стрелбата на първи пост.

Международната федерация по биатлон пък сподели късометражен филм за родната биатлонистка. Лентата е озаглавена „Запознайте се с Лора Христова: Усмивката зад олимпийската изненада“ и чрез нея феновете успяха по-добре да опознаят българката.