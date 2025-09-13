България потегли на висота на световното първенство

Българският национален отбор по волейбол постави успешно начало на своето участие на световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини матира Германия с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) в среща от първия кръг в група Е, изиграна в град Пасай.

Ключова роля изигра първият гейм, който се оказа гладиаторски, но българите демонстрираха здрави нерви. По този начин "лъвовете" си улесниха задачата в останалите два и сломиха състава, воден от Михаил Винярски. Така "трикольорите" направиха първа успешна крачка към Топ 16 на Мондиала.

На 15 септември (понеделник) българският тим ще срещне Словения от 12:30 часа българско време, докато германците ще спорят с Чили от 8:30 ч. в другия мач от групата.

Двата обора вървяха ръка за ръка на старта в откриващия гейм, като залагаха на мощния сервис. Символичните гости подобриха посрещането и демонстрираха стабилност на блок, взимайки постепенно солидно предимство. Германците също отговориха със стабилизиране при началния удар и намериха пътя към равенството. Последваха разигравания, в които българите взимаха крехко предимство, но това не спря германците да изравнят силите. Грешките на сервис от двете страни допълнително заплетоха интригата и равенството често светеше на таблото след успешни атаки от двете страни. Така се стигна до внушителното 38:38, но при следващите 2 точки „лъвовете“ издържаха и измъкнаха драматично частта с 40:38.

Началото на втория гейм също предложи няколко равенства, които бяха плод на добрата игра на сервис и на двата тима. Няколко успешни атаки поставиха „трикольорите“ на лидерската позиция за аванс от 4 точки. Въпреки някои грешки, които допуснаха, особено на начален удар, германците не развяха толкова лесно бялото знаме и често скъсяваха дистанцията до своите съперници. Българският тим обаче имаше нужните аргументи да отговори на всеки един елемент и да затвори частта с 25:22.

Бундестима даде да се разбере, че няма да наведе глава и затвърди тези думи при откриването на третия гейм, когато поведе с 4:1 след страхотно представяне в нападение. Българите отвърнаха на удара с фантастична игра на блок и по този начин си отвориха пътя не само към равенството, а и към пълния обрат. Германският отбор съумя да остане в играта до известна степен, но ефективността на блокада, посрещане и сервис свършиха работата на „лъвовете“, които довършиха започнатото след 25:20 и 3:1.

Александър Николов попадна под светлините на прожекторите за българите и поведе колоната на реализаторите с 27 точки. Мартин Атанасов се прибра в съблекалнята с 11.

Георг Гроцер бе над всички за германците с 13 точки. Антон Бреме заби 11, Тобиас Крик финишира с 10.