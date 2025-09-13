България потегли на висота на световното първенство

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи Германия на старта на Мондиала.
Българският национален отбор по волейбол постави успешно начало на своето участие на световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини матира Германия с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) в среща от първия кръг в група Е, изиграна в град Пасай.
Ключова роля изигра първият гейм, който се оказа гладиаторски, но българите демонстрираха здрави нерви. По този начин "лъвовете" си улесниха задачата в останалите два и сломиха състава, воден от Михаил Винярски. Така "трикольорите" направиха първа успешна крачка към Топ 16 на Мондиала.
На 15 септември (понеделник) българският тим ще срещне Словения от 12:30 часа българско време, докато германците ще спорят с Чили от 8:30 ч. в другия мач от групата.
Двата обора вървяха ръка за ръка на старта в откриващия гейм, като залагаха на мощния сервис. Символичните гости подобриха посрещането и демонстрираха стабилност на блок, взимайки постепенно солидно предимство. Германците също отговориха със стабилизиране при началния удар и намериха пътя към равенството. Последваха разигравания, в които българите взимаха крехко предимство, но това не спря германците да изравнят силите. Грешките на сервис от двете страни допълнително заплетоха интригата и равенството често светеше на таблото след успешни атаки от двете страни. Така се стигна до внушителното 38:38, но при следващите 2 точки „лъвовете“ издържаха и измъкнаха драматично частта с 40:38.
Началото на втория гейм също предложи няколко равенства, които бяха плод на добрата игра на сервис и на двата тима. Няколко успешни атаки поставиха „трикольорите“ на лидерската позиция за аванс от 4 точки. Въпреки някои грешки, които допуснаха, особено на начален удар, германците не развяха толкова лесно бялото знаме и често скъсяваха дистанцията до своите съперници. Българският тим обаче имаше нужните аргументи да отговори на всеки един елемент и да затвори частта с 25:22.
Бундестима даде да се разбере, че няма да наведе глава и затвърди тези думи при откриването на третия гейм, когато поведе с 4:1 след страхотно представяне в нападение. Българите отвърнаха на удара с фантастична игра на блок и по този начин си отвориха пътя не само към равенството, а и към пълния обрат. Германският отбор съумя да остане в играта до известна степен, но ефективността на блокада, посрещане и сервис свършиха работата на „лъвовете“, които довършиха започнатото след 25:20 и 3:1.
Александър Николов попадна под светлините на прожекторите за българите и поведе колоната на реализаторите с 27 точки. Мартин Атанасов се прибра в съблекалнята с 11.
Георг Гроцер бе над всички за германците с 13 точки. Антон Бреме заби 11, Тобиас Крик финишира с 10.