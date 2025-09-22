БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" няма пари, за да...
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол

Спорт
алекс николов горд съм моя отбор придобиваме все повече увереност
Националният отбор на България по волейбол се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините, след като разби Португалия с категоричното 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) в двубой от осминафиналите в Пасай Сити, съобщава Gong.bg.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха пълно превъзходство в първия и третия гейм, а във втория измъкнаха равностойна битка в своя полза. Така "лъвовете" влизат сред най-добрите осем за първи път от 2010 година, когато завършиха седми в световната ранглиста. Последният медал на България от шампионата на планетата остава бронзовият от 2006-а.

Александър Николов бе голямата звезда на мача с 19 точки (17 от атака, една блокада и един ас). Мартин Атанаcов добави 9, а капитанът Алекс Грозданов се отчете с 8. За Португалия най-резултатен бе Лоуренсо Мартинс с 10 точки.

Българите надвиха съперника в ключовите елементи – 37:23 точки от атака и 11:2 от блокада. Португалците имаха превъзходство само на начален удар – 6 аса срещу 4 за нашите.

Следващото препятствие пред тима на Бленджини е четвъртфиналният двубой в четвъртък (25 септември) срещу победителя от сблъсъка САЩ – Словения.



