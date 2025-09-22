България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол





Националният отбор на България по волейбол се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините, след като разби Португалия с категоричното 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) в двубой от осминафиналите в Пасай Сити, съобщава Gong.bg.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха пълно превъзходство в първия и третия гейм, а във втория измъкнаха равностойна битка в своя полза. Така "лъвовете" влизат сред най-добрите осем за първи път от 2010 година, когато завършиха седми в световната ранглиста. Последният медал на България от шампионата на планетата остава бронзовият от 2006-а.

Александър Николов бе голямата звезда на мача с 19 точки (17 от атака, една блокада и един ас). Мартин Атанаcов добави 9, а капитанът Алекс Грозданов се отчете с 8. За Португалия най-резултатен бе Лоуренсо Мартинс с 10 точки.

Българите надвиха съперника в ключовите елементи – 37:23 точки от атака и 11:2 от блокада. Португалците имаха превъзходство само на начален удар – 6 аса срещу 4 за нашите.

Следващото препятствие пред тима на Бленджини е четвъртфиналният двубой в четвъртък (25 септември) срещу победителя от сблъсъка САЩ – Словения.





