България придоби 7 кораба – минни ловци

България днес сключи договор за придобиване на 7 кораба – минни ловци. Това заяви след заседанието на правителството министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

По думите му по този начин се стартира още един проект за модернизиране на българската армия.

"Четири от тези кораба ще бъдат доставени от Белгия, а три - ще бъдат доставени от Нидерландия. Цената на тези кораби е политическа, те се доставят безплатно. Воееноморските ни сили разполагат с 3 такива кораба, доставени от същите държави. Тази доставка е изключително важна, за да развием противоминните си способности на армията. Предстои извеждането на експлоатация на такива кораби. Това е подменяне на старите кораби с нови", обясни още той.

Министърът на отбраната заяви, че се очаква да се стартира и модернизацията и превъоръжаването на армията ни по европейския механизъм SAVE. Той допълни, че това е една много сериозна крачка.