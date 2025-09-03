България проведе последната си тренировка преди мача с Испания

Всички футболисти на България взеха пълноценно участие в официалната тренировка преди старта на световните квалификации срещу Испания в четвъртък.

Илиан Илиев няма проблеми с контузени футболисти преди двубоя срещу европейския шампион и ще може да разчита на всички селектирани. На пресконференцията преди това треньорът разкри, че само Лукас Петков е под въпрос за мача.

До края на седмицата „лъвовете“ ще гостуват и на Грузия. Двубоят в Тбилиси е насрочен за неделя.

Гледайте България - Испания в четвъртък, 4 септември, от 21:45 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.