България се изправя срещу Чехия в първи полуфинал на световното от 9:30 ч.

Мачът между националните отбори на България и Чехия от полуфиналите на световното първенство по волейбол за мъже ще се играе в събота от 9:30 часа българско време, съобщиха от Световната волейболна федерация.

Срещата ще бъде първа програма от полуфиналите в Пасай Сити във Филипините. Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 14:30 часа българско време.

България достигна до финалната четворка на Мондиала за пръв път от 2006 година насам след победа с 3:2 гейма над състава на САЩ по-рано днес.