Симеон Николов: Постигнахме много изстрадана победа

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов нарече успеха над САЩ "много изстрадана победа".

18-годишният разпределител бе с основна роля за обрата, който направи българският отбор от 0:2 до 3:2 и който осигури първо класиране на националите на полуфинал на световно първенство от 2006 година насам.

"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", каза Николов.

Той бе попитан и какви указания е дал старши треньорът Джанлоренцо Бленджини след края на втория гейм, когато американците водеха с два гейма.

"Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми (бел. р - Александър Николов) също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Николов.

Волейболният национал се прицели в медалите от турнира.