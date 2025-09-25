Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че ежедневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат на Мондиал 2025.

България ще участва на полуфинал на световно първенство за първи път от 2006 година. Българите постигнаха обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ.

"Беше много тежко. В началото те играха много добре, на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме", сподели той след срещата.

В събота "лъвовете" ще се изправят срещу Чехия в спор за място на финала.