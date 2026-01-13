БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт

Чете се за: 02:25 мин.
Това ще се случи през август.

България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт
България ще бъде домакин на кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през месец август и то в най-престижния, т. нар. “кралски клас”, съобщи Тодор Христов, председател на Българската федерация по водомоторен спорт и единственият българин с четири участия в рали Дакар, две от които като състезател.

Това е изключителна възможност за страната. България ще се покаже на световната сцена на водомоторния спорт и ще привлече вниманието на всички любители на високите скорости на вода. Състезанието ще се проведе в Русе на река Дунав и ще включва не само кралския клас F500, но и Европейско първенство за детския клас GT15 - за участници до 16 години с лодки до 70–80 конски сили“, заяви Христов.

Той подчерта, че домакинството е логично след успехите на българските състезатели през последните години.

„Имаме двукратен европейски шампион Никола Тодоров, световен вицешампион, както и редица други таланти. Време беше нашите младежи да видят как се провеждат големите международни състезания в България, вместо да пътуват из цяла Европа. Това е шанс за тях да се вдъхновят и да усетят истинската конкуренция на световно ниво. Очакваме около 30-35 лодки в кралския клас и 25-30 в детския клас. Надпреварата ще бъде истинска атракция - рев на двигатели, скорост, адреналин и оспорвани битки по вълните на Дунав. Всички погледи ще бъдат вперени в нас – състезатели, публика и международни медии. Целта ни е да направим едно незабравимо събитие за всички“, добави още Христов.

Той отбеляза и ролята на Академията за деца Wave Riders Academy, която вече работи с изключителен интерес.

Всяко събитие привлича между 5 и 15 деца, които се учат на дисциплина, умения и мъжество, докато се забавляват и изживяват екстремния спорт безопасно. Това е инвестиция в бъдещето на водомоторния спорт у нас“, завърши Христов.

