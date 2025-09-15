България си проправи път до Топ 16 на световното първенство

Българският национален отбор продипчи своя билет за осминафиналите на световното първенство по волейбол във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджнини пречупи Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в среща от втория кръг в група Е, изиграна в град Псай.

Българите бяха пълни господари в първите два гейма, в които не оставиха никакви шансове на своите съперници, но в следващите два картината се промени и съставът на Фабио Соли си стъпи на краката, за да се върне в играта. Характерът на "лъвовете" бе поставен на изпитание и в тайбрека, в който издържаха и нанесоха първо поражение на словенците на Мондиала.

"Трикольорите" се изкачиха еднолично на върха във временното класиране с 5 точки и актив от две победи, а "драконите" се намират второто място с 4 и с баланс 1-1. На 17 септември (сряда) българският тим ще сложи край на груповата фаза с мач срещу Чили от 8:30 часа българско време, докато словенският отбор ще има за съперник Германия в 16:00 ч.

Символичните домакини стартираха на висота на блокада, сервис и посрещане, което бе достатъчно да намерят пътя към солидната преднина в откриващия гейм. Словенците подобриха представянето си до известна степен на начален удар и съкратиха изоставането си, но българите бяха безпощадни в нападение и сложиха точка на спора след 25:19.

„Лъвовете“ поставиха успешно начало и на втората част, в която на бърза ръка стигнаха до разлика от 5 точки. Символичните гости надигнаха глава и чрез проблясъците си в нападение се закачиха в резултата. „Трикольорите“ обаче бяха безупречни на блокада и в нападение, влизайки отново в релси, за да спечелят гейма с 25:14.

Третата част тръгна ръка за ръка, като и от двете страни заложиха на мощния сервис. „Драконите“ вдигнаха оборотите, особено в атака, където създадоха доста главоболия на българския лагер и се откъснаха с 4 точки. Словенският отбор вдигна оборотите и на блокада, като по този начин си върна увереността и след 25:18 в третата част за 1:2 в общия резултат.

Стартът на четвъртия гейм бе подобен на третия. Равенството често светеше на таблото и ефектни отигравания, както и солидни изпълнения на начален удар, също не липсваха. Словенците показаха какво могат и на посрещане, взимайки отново крехък аванс. Българският тим се добра до равенството, но „драконите“ се измъкнаха за 25:23 и развръзката остана за тайбрека.

Драма се пренесе на старта и на петия решителен гейм, в който словенският отбор на няколко пъти си осигури разлика от 2 точки. Родните национали отново стигнаха до паритета, като ключови се оказаха и спечелените видеоповторения от тяхна страна. Така при 11:11 „лъвовете“ показаха здрави нерви на сервис и сътвориха обрат, за да си отдъхнат при 15:13 и крайното 3:2.

Александър Николов отново показа на какво е способен и окрили българите с 26 точки. Аспарух Аспарухов се отличи със 17, Илия Петков заби 11, Симеон Николов се отличи с 10.

Тончек Щерн блесна за словенците с 20 точки. Ник Муянович реализира 16, Жига Щерн завърши с 13.