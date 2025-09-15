БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

България си проправи път до Топ 16 на световното първенство

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се разходи по ръба на бръснача, но измъкна петгеймова драма срещу Словения.

България си проправи път до Топ 16 на световното първенство
Снимка: en.volleyballworld.com
Слушай новината

Българският национален отбор продипчи своя билет за осминафиналите на световното първенство по волейбол във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджнини пречупи Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в среща от втория кръг в група Е, изиграна в град Псай.

Българите бяха пълни господари в първите два гейма, в които не оставиха никакви шансове на своите съперници, но в следващите два картината се промени и съставът на Фабио Соли си стъпи на краката, за да се върне в играта. Характерът на "лъвовете" бе поставен на изпитание и в тайбрека, в който издържаха и нанесоха първо поражение на словенците на Мондиала.

"Трикольорите" се изкачиха еднолично на върха във временното класиране с 5 точки и актив от две победи, а "драконите" се намират второто място с 4 и с баланс 1-1. На 17 септември (сряда) българският тим ще сложи край на груповата фаза с мач срещу Чили от 8:30 часа българско време, докато словенският отбор ще има за съперник Германия в 16:00 ч.


Символичните домакини стартираха на висота на блокада, сервис и посрещане, което бе достатъчно да намерят пътя към солидната преднина в откриващия гейм. Словенците подобриха представянето си до известна степен на начален удар и съкратиха изоставането си, но българите бяха безпощадни в нападение и сложиха точка на спора след 25:19.

„Лъвовете“ поставиха успешно начало и на втората част, в която на бърза ръка стигнаха до разлика от 5 точки. Символичните гости надигнаха глава и чрез проблясъците си в нападение се закачиха в резултата. „Трикольорите“ обаче бяха безупречни на блокада и в нападение, влизайки отново в релси, за да спечелят гейма с 25:14.

Третата част тръгна ръка за ръка, като и от двете страни заложиха на мощния сервис. „Драконите“ вдигнаха оборотите, особено в атака, където създадоха доста главоболия на българския лагер и се откъснаха с 4 точки. Словенският отбор вдигна оборотите и на блокада, като по този начин си върна увереността и след 25:18 в третата част за 1:2 в общия резултат.

Стартът на четвъртия гейм бе подобен на третия. Равенството често светеше на таблото и ефектни отигравания, както и солидни изпълнения на начален удар, също не липсваха. Словенците показаха какво могат и на посрещане, взимайки отново крехък аванс. Българският тим се добра до равенството, но „драконите“ се измъкнаха за 25:23 и развръзката остана за тайбрека.

Драма се пренесе на старта и на петия решителен гейм, в който словенският отбор на няколко пъти си осигури разлика от 2 точки. Родните национали отново стигнаха до паритета, като ключови се оказаха и спечелените видеоповторения от тяхна страна. Така при 11:11 „лъвовете“ показаха здрави нерви на сервис и сътвориха обрат, за да си отдъхнат при 15:13 и крайното 3:2.

Александър Николов отново показа на какво е способен и окрили българите с 26 точки. Аспарух Аспарухов се отличи със 17, Илия Петков заби 11, Симеон Николов се отличи с 10.

Тончек Щерн блесна за словенците с 20 точки. Ник Муянович реализира 16, Жига Щерн завърши с 13.

#национален отбор на Словения по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

Още от: Волейбол

България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения
България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения
Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата
Чете се за: 01:32 мин.
Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам
Чете се за: 02:07 мин.
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
България потегли на висота на световното първенство България потегли на висота на световното първенство
Чете се за: 03:40 мин.
Николай Иванов: Важно е да вземем максимума от първите два мача Николай Иванов: Важно е да вземем максимума от първите два мача
Чете се за: 04:42 мин.

