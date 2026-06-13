България среща Аржентина с амбиция за втори успех във ВНЛ

Националният отбор на България по волейбол излиза тази вечер срещу Аржентина в третия си мач от първата седмица на Лигата на нациите. Срещата в зала "Нилсон Нелсон“ в бразилската столица Бразилия започва в 21:30 часа българско време и може да се окаже ключова за позициите на двата отбора в ранното класиране.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини стартира участието си с поражение от Белгия, но показа съвсем различно лице във втория си двубой и надигра категорично Иран с 3:0. Успехът върна самочувствието на „лъвовете“, които ще търсят положителен баланс след първите си три срещи в надпреварата.

Аржентина пристига в мача след две последователни загуби. Южноамериканците отстъпиха на Сърбия с 1:3 и на Иран с 0:3, като все още нямат спечелена победа в тазгодишното издание на турнира.

Допълнително самочувствие на българския състав дава и фактът, че двата отбора се срещнаха съвсем наскоро в контролен мач в Росарио. Тогава българските национали се наложиха с 3:1 гейма и показаха, че могат успешно да се противопоставят на един от традиционно силните отбори в световния волейбол.

Любопитна тенденция в съперничеството между България и Аржентина е, че последните четири двубоя помежду им завършиха в три гейма, а в последните 12 срещи двата тима не са стигали до решителен пети гейм.

Победа тази вечер не само би донесла втори успех за България в турнира, но и би затвърдила възходящата линия в представянето на отбора преди последния мач от първата седмица на Лигата на нациите.