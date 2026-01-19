България U20 победи Белгия на световното по хокей на лед в трета дивизия

Българският национален отбор по хокей на лед до 20 години стартира с драматична победа участието си на Световното първенство, дивизия III, група „А“, което се провежда в Зимния дворец в София.

Младите „лъвове“ надделяха над Белгия с 4:3 след продължение (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). Герой за домакините стана Александър Станимиров, който първо изравни за 3:3 едва 29 секунди преди края на редовното време, а след това донесе успеха с победно попадение в 64:07 минута.

Останалите голове за България отбелязаха Богомил Диков и Александър Кожухаров. За белгийците точни бяха Еден Бобер, Тоон Геенен и Фин Грегъри.

Във втория си мач от турнира България ще се изправи срещу Тайван утре от 20:00 часа.

В надпреварата в София участват още отборите на Тайланд, Турция, Тайван, Босна и Херцеговина и Белгия.