България в топ 6 по затлъстяване: аларма за здравето на нацията

Знаеш ли, че за последните 50 години броят на хората с наднормено тегло по света се е утроил? А България е в челната класация – шесто място в Европа при възрастните и пето при децата. Зад тези цифри стои една доста сериозна истина – затлъстяването вече изяжда над 9% от БВП на страната ни.

Във Варна, пред една пицария до училище, опашката от деца е ежедневна картина. Пицата често става основното хранене за деня. Но зад този „бърз обяд“ се крият дългосрочни рискове: цели 49% от българите живеят с наднормено тегло повече от 5 години, а 12% – над 20 години.

Какво казват лекарите?

Черният дроб натрупва мазнини и започва „тихо“ да се уврежда – процес, който може да доведе до цироза след 15–20 години.

Сърцето страда сериозно – затлъстяването е основен фактор за инфаркти и инсулти.



Болестите, които се отключват, не са малко: диабет тип 2, 13 вида рак, деменция, Алцхаймер, депресия.

„Затлъстяването в детска възраст е изключително мощен рисков фактор за бъдещето. Не е вярно, че като пораснеш ще „израснеш“ и килограмите“, казва проф. Цветалина Танкова от МУ–София.

Какво следва?

Експертите настояват държавата да приеме Национална програма за борба с килограмите. Защото проблемът не е само личен избор, а и обществена кауза.