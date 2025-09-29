БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм,...
Чете се за: 02:15 мин.
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България в топ 6 по затлъстяване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази

Аларма за здравето на нацията

бум затлъстяването децата панацея
Слушай новината

България в топ 6 по затлъстяване: аларма за здравето на нацията
Знаеш ли, че за последните 50 години броят на хората с наднормено тегло по света се е утроил? А България е в челната класация – шесто място в Европа при възрастните и пето при децата. Зад тези цифри стои една доста сериозна истина – затлъстяването вече изяжда над 9% от БВП на страната ни.

Във Варна, пред една пицария до училище, опашката от деца е ежедневна картина. Пицата често става основното хранене за деня. Но зад този „бърз обяд“ се крият дългосрочни рискове: цели 49% от българите живеят с наднормено тегло повече от 5 години, а 12% – над 20 години.

Какво казват лекарите?
Черният дроб натрупва мазнини и започва „тихо“ да се уврежда – процес, който може да доведе до цироза след 15–20 години.
Сърцето страда сериозно – затлъстяването е основен фактор за инфаркти и инсулти.


Болестите, които се отключват, не са малко: диабет тип 2, 13 вида рак, деменция, Алцхаймер, депресия.
„Затлъстяването в детска възраст е изключително мощен рисков фактор за бъдещето. Не е вярно, че като пораснеш ще „израснеш“ и килограмите“, казва проф. Цветалина Танкова от МУ–София.

Какво следва?
Експертите настояват държавата да приеме Национална програма за борба с килограмите. Защото проблемът не е само личен избор, а и обществена кауза.

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
4
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
6
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: У нас

БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Онлайн тест по математика за шестокласници в петък Онлайн тест по математика за шестокласници в петък
Чете се за: 01:17 мин.
Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна
Чете се за: 00:30 мин.
26 септември е Европейският ден на езиците 26 септември е Европейският ден на езиците
Чете се за: 00:35 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
Чете се за: 00:20 мин.
Новините 26.09.2025г. Новините 26.09.2025г.
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ