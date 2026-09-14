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България влезе в топ 5 на ЕС на една от най-престижните световни конференции за изкуствен интелект

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софийският университет класиран сред първите процента добрите университети световна класация 2027 година
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България се нареди сред водещите държави в Европа по научно присъствие на ECCV 2026 – една от най-престижните световни конференции в областта на компютърното зрение и изкуствения интелект.

С 10 научни публикации в основната програма институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заема 5-о място сред научните институции от ЕС по брой представени разработки.

Пред INSAIT в европейската класация са само водещи научни центрове като Техническия университет в Мюнхен, ETH Zurich, университетите в Оксфорд и Кеймбридж, Имперския колеж в Лондон и институтите „Макс Планк“.

Българският институт изпреварва по този показател утвърдени университети и научни центрове като EPFL, както и университетите в Бон, Единбург и Копенхаген, Парижкия политехнически институт и Сорбоната. Зад него остават и изследователски екипи на компании като „Бош“, „Сименс“, BMW, „Мерцедес-Бенц“, „Порше“, „Ериксон“ и „Фолксваген“.

ECCV се провежда веднъж на две години и е сред водещите световни форуми за компютърно зрение. Тазгодишното издание се състоя от 8 до 13 септември в Малмьо, Швеция, с участието на хиляди представители на научните среди и индустрията.

#изкуствен интелект #конференция

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