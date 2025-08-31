БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

България завърши на десето място на световното по волейбол за мъже под 21 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

В последния си мач нашите загубиха с 0:3 от Украйна.

България У21 волейбол мъже
Снимка: БФ Волейбол
Слушай новината

България се класира на десето място на световното първенство за мъже под 21 години. Така отличното за страната ни лято на 2025 година продължи с поредния положителен резултат. В последния си мач нашите загубиха с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) от Украйна, но въпреки това оценките са много добри.

В уморителния турнир в Китай българските волейболисти стояха напълно равностойно. И трите гейма бяха изключително интересни за публиката, но нямахме късмет в края. В първия водихме при 23:22, но украинците направиха три поредни точки. Във втория бяхме най-далеч от победата. Там Украйна ни води с 23:17, но ние се върнахме в играта до 21:23.

Третата част също започна равностойно. Първият пробив на Украйна доведе до 17:14, с което мачът на практика приключи. Два пъти стигнахме до само точка пасив, но не успяхме да изравним.

#Световно първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
5
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Национални отбори

Волейболните национали заминаха за Япония
Волейболните национали заминаха за Япония
България ще се бори за 9-ото място на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г. България ще се бори за 9-ото място на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г.
Чете се за: 01:30 мин.
Джанлоренцо Бленджини посочи избраниците си за световното първенство Джанлоренцо Бленджини посочи избраниците си за световното първенство
Чете се за: 00:45 мин.
България U21 излиза срещу Япония за разпределението на местата от 9-о до 12-о на световното по волейбол България U21 излиза срещу Япония за разпределението на местата от 9-о до 12-о на световното по волейбол
Чете се за: 00:45 мин.
Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите
Чете се за: 03:15 мин.
Бленджини определя днес състава на България за световното Бленджини определя днес състава на България за световното
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ